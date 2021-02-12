Выживший охранник супермаркета во Владикавказе раскрыл подробности взрыва

Охранник, которому удалось выжить при мощном взрыве в супермаркете во Владикавказе, рассказал о случившемся. Его слова приводит РИА «Новости».

Он сообщил, что работал ночью в этом здании и под утро заснул. Мужчина указал, что в момент взрыва проснулся и сумел выбраться из-под завалов.

По словам охранника, в здании не мог еще кто-то находиться.

Мужчина также добавил, что его состояние «нормальное».

Утром в пятницу, 12 февраля, во владикавказском супермаркете на улице Гагкаева произошел мощный взрыв, который привел к полному разрушению здания. Из-под завалов здания извлекли живого охранника. Данные по пострадавшим уточняются.