В ВОЗ не исключили появление менее чувствительных к вакцинам штаммов COVID-19
Антон Демидов
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила возможность появления штаммов COVID-19, которые будут менее восприимчивы к существующим вакцинам. Об этом сообщает РБК.
«Нужно быть готовым к появлению штаммов, которые будут менее чувствительны к имеющимся вакцинам», — сказала Вуйнович.
При этом она отметила наличие базы, которая даст возможность изменить вакцины от COVID-19.
Как отметила представитель ВОЗ, вирус мутирует и он может поменять белок в любой момент.
«Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться», — заявила Вуйнович.
Ранее сообщалось, что ученые создали повышающее в десять раз эффективность вакцин от коронавируса вещество.
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