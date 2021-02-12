Охранника после взрыва в супермаркете во Владикавказе вытащили живым из-под завалов
Антон Демидов
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Охранника супермаркета во Владикавказе, в котором в пятницу утром произошел, достали живым из-под завалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как рассказал собеседник агентства, пострадавшему помогли выбраться из-под завалов. По его словам, мужчину уже передали врачам скорой помощи».
Представитель экстренных служб отметил, что под завалами, по предварительным данным, больше никого нет.
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