Охранника после взрыва в супермаркете во Владикавказе вытащили живым из-под завалов

Охранника супермаркета во Владикавказе, в котором в пятницу утром произошел, достали живым из-под завалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как рассказал собеседник агентства, пострадавшему помогли выбраться из-под завалов. По его словам, мужчину уже передали врачам скорой помощи».

Представитель экстренных служб отметил, что под завалами, по предварительным данным, больше никого нет.

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