В супермаркете во Владикавказе произошел взрыв из-за утечки газа
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Утром в пятницу в супермаркете во Владикавказе произошел мощный взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Как сообщил собеседник агентства, взрыв случился в супермаркете на улице Гагкаева. По его словам, в подвале были кислородные баллоны.
Представитель экстренных служб рассказал, что одноэтажное здание магазина было разрушено полностью.
Он добавил, что данные о пострадавших уточняются. При этом в полиции информации о пострадавших пока нет.
Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах предварительной причиной стал взрыв газовоздушной смеси, приведший к полному обрушению здания.
close