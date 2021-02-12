Источник: в Сибири задержаны узбекистанцы по делу о финансировании террористов
Бернст Ю.
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В Томской и Новосибирской областях задержаны два гражданина Узбекистана по делу о финансировании запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, задержанные организовали ячейку по сбору средств на нужды боевиков.
«Молодые люди» были задержаны силами сотрудников региональных УФСБ, рассказал источник.
Он добавил, что в сейчас правоохранители ищут организатора финансирования на территории Сирии.
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