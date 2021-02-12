Треть россиян заводят романы на работе
Бернст Ю.
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Треть россиян имеют романтические отношения с коллегами по работе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов Работа.ру и «СберЗвук».
30% респондентов признались, что заводили любовные отношения на работе.
Больше всего служебных романов происходит между равными по должности коллегами — так ответили 72% опрошенных. 16% россиян заводили романы с начальниками, а 12% — с подчиненными.
Опрос был проведен в феврале среди более 3,5 тысяч человек.
Ранее было названо число россиян, которые сталкивались с домогательствами на работе.
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