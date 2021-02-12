Треть россиян заводят романы на работе

Треть россиян имеют романтические отношения с коллегами по работе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов Работа.ру и «СберЗвук».

30% респондентов признались, что заводили любовные отношения на работе.

Больше всего служебных романов происходит между равными по должности коллегами — так ответили 72% опрошенных. 16% россиян заводили романы с начальниками, а 12% — с подчиненными.

Опрос был проведен в феврале среди более 3,5 тысяч человек.

Ранее было названо число россиян, которые сталкивались с домогательствами на работе.