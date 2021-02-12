Дворцовый мост в Петербурге подсветили в честь китайскиого Нового года

Дворцовый мост в центре Санкт-Петербурга стали подсвечивать красными огнями в честь китайского Нового года, передает телеканал «360».

По его данным, подсветка сохранится в течение 12 дней.

В городе также в седьмой раз пройдет фестиваль «Китайский Новый год — веселый праздник весны».

Губернатор города Александр Беглов отметил, что в этом году на Новый год по восточному календарю в Санкт-Петербурге оказались 20 тысяч граждан Китая.

«Этот яркий праздник символизирует нашу дружбу и открытость, взаимное доверие и уважение», — сказал глава города.

12 февраля жители КНР встречают год Белого Быка.