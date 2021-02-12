Очередное похолодание начнется в центре Европейской России в воскресенье
Бернст Ю.
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Очередное похолодание начнется в центре Европейской России в воскресенье, 14 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Он рассказал, что уже в ночь на воскресенье в Москве и области будет -16-21°С, дневные температуры достигнут -10-15°С.
В понедельник ночные температуры опустятся до -18-23°С, дневные температуры составят -11-16°С.
Во вторник ожидается -21-26 °С ночью и 15-16 °С днем.
До конца рабочей недели температура будет ниже многолетних значений, отметил метеоролог.
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