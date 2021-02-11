РФ не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному

Министерство юстиции России не оспорило постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Алексею Навальному компенсации за задержание на протестной акции в мае 2012 года на Болотной площади. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Вынесенное 10 ноября 2020 года постановление по Навальному не обжаловалось, так как Европейский суд отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении РФ одной из статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, уточнили в министерстве.

В ведомстве отметили, что «позиция об отсутствии в действиях уполномоченных государственных органов какой-либо «политической мотивированности» при привлечении соответствующих нарушителей к ответственности представлена Минюстом России в ЕСПЧ в рамках состязательного процесса».

«В остальной части постановления выводы ЕСПЧ основаны на устоявшейся прецедентной практике, широко применяемой по схожим делам в отношении различных государств - членов Совета Европы», — резюмировали в Минюсте.

Ранее стало известно, что Симоновский районный суд Москвы заменил Навальному условный срок на 3,5 года реального по делу «Ив Роше».