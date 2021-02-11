Сбежавшего из тюрьмы на Кипре маньяка из России поймали

Сбежавшего из тюрьмы на Кипре бывшего алтайского следователя, имеющего несколько судимостей за изнасилования, Александра Сатлаева задержали, сообщает Iha.

Известно, что россиянин сбежал из тюрьмы 8 февраля. Беглеца поймали при входе в пустой дом в ходе операции, проводимой полицией и группами специальных операций. В полиции уточнили, что спецоперация по поимке преступника длилась три дня.

«Беглец был обнаружен и арестован. <...> Мы хотели бы поблагодарить всех, кто участвовал в поисках беглеца, журналистов, которые работали сверхурочно с полицией, а также наших людей, которые делились с полицией всевозможной информацией, проявляя чуткость», — говорится в заявлении.

Ранее стал известно, что Сатлаев прятался в люке технического помещения около выезда из тюрьмы, дождался, когда откроются ворота и вышел за территорию тюрьмы.