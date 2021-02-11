Российский маньяк сбежал из тюрьмы на Кипре
Карина Казанцева
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Бывший алтайский следователь, имеющий несколько судимостей за изнасилования, Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы Никосии на Кипре. Об этом сообщил портал Trskinfo.
Как пишет издание, мужчина спрятался в люке технического помещения около выезда из тюрьмы, дождался, когда откроются ворота и вышел за территорию тюрьмы.
В настоящий момент Сатлаева разыскивают полицейские и военные. Сбежавшего засняли видеокамеры, когда он шел по району Богаз.
Ранее в США умер самый массовый маньяк-убийца Сэмюел Литтл.
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