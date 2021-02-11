Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская заявила, что в России могут изменить требования к организации детского отдыха в лагерях, установленных из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«На середину февраля документы эти действуют. При организации отдыха в ближайшие каникулы действовать и руководствоваться необходимо именно этими документами. Понимая, что ситуация у нас меняется еженедельно, Роспотребнадзором она мониторится, мы предусматриваем возможность изменения требований и к лагерям», — сказала она.

Яновская отметила, что делать долгосрочные прогнозы по ситуации с коронавирусом невозможно, однако в ведомстве надеются, что в ближайшем будущем заболеваемость «сведется к нулю».