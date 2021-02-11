Роспотребнадзор: существует около 40 тыс. разновидностей SARS-CoV-2

На данный момент в мире насчитывается около 40 тыс. вариантов вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заместителя директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

«Мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам», — рассказала Руженцова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19 в мире продолжает снижаться, при этом число стран, где выявлены новые мутации коронавируса, продолжает расти.