В Совете Европы требуют объяснения от России из-за несанкционированных акций

Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович опубликовала письмо на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, в котором указала на проблемы с правами человека на прошедших несогласованных акциях в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В письме она отметила, что «российские власти не выполнили свое обязательство по обеспечению свободы собраний», а также выразила обеспокоенность «по поводу произвольных задержаний большого числа людей по всей стране во время демонстраций» и запросила информацию правилах МВД по «разгону мирных собраний».

Миятович также обратила внимание на «многочисленные сообщения о чрезмерном применении силы» против участников акций со стороны силовиков и запросила данные о действиях власти, которые были предприняты для обеспечения ответственности сотрудников правоохранительных органов за произвольное применение силы в отношении демонстрантов.

Кроме того, комиссар попросила разъяснить причину задержания представителей СМИ, освещающих эти митинги.

Несогласованные акции протеста прошли в городах России 23, 31 января и 2 февраля. В результате по уголовным делам были задержаны как организаторы, так и участники акций, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия полиции на незаконных акциях оправданными.