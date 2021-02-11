Генпрокуратура, СК и МВД напомнили об ответственности за незаконные акции

Генпрокуратура, Следственный комитет России и Министерство внутренних дел вынесли предупреждение об ответственности за незаконные протестные акции.

На сайте Генеральной прокуратуры напомнили об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях, в том числе в интернете. Там отметили, что неудаление с сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, предусмотрена административная ответственность по статье 13.41 КоАП.

СК в свою очередь предупредил о возможном наказании за участие в несанкционированных акциях вплоть до уголовного, а МВД призвало отказаться от участия в несогласованных мероприятиях.

«За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках — уголовная ответственность», — говорится на сайте МВД. Также там отметили, что после несанкционированных акций, прошедших в январе и феврале, было возбуждено 90 уголовных дел.

При этом на сайте каждого из ведомств не указывается, от участия в каких именно акциях стоит воздержаться гражданам.