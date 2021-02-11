В Якутске многоквартирный дом остался без отопления из-за кражи электропроводов

В Якутске многоквартирный дом остался без тепла из-за кражи электропроводов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2020 года ранее неоднократно судимый житель города демонтировал и похитил электрические провода, подающие электричество к насосам отопления теплосистемы многоквартирного дома. В результате жители дома на улице 50 лет Советской Армии остались без отопления.

Управляющая компания восстановила подачу тепла, однако мужчина снова попытался украсть электропровода. Его поймали с поличным.

Злоумышленник был передан правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по факту кражи и покушении совершения на кражу.