Эксперт спрогнозировала, когда в России отменят масочный режим
Карина Казанцева
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Масочный режим могут отменить, когда будут регистрироваться единичные заражения коронавирусом. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, пишет ТАСС.
«Я думаю, что когда у нас будут регистрироваться единичные случаи заболевания», — ответила она на вопрос о сроках отмены ограничений.
Плоскирева также призвала всех россиян продолжать носить маски и перчатки.
Ранее обязательный масочный режим был отменен в Чечне.
В мире с начала пандемии зарегистрировано более 107 млн заболевших, свыше 78,9 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19.
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