Адвокат Юлии Навальной не подтвердил информацию о ее вылете в ФРГ

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Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1, 20 августа 2020 года Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1, 20 августа 2020 года
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1, 20 августа 2020 года
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Сторона защиты Юлии Навальной не располагает сведениями о том, что она вылетела в Германию, заявила ее адвокат Светлана Давыдова, передает ТАСС.

«У меня нет такой информации», — сказала Давыдова.

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев также сообщил, что не в курсе отъезда супруги его подзащитного за пределы России.

Ранее в СМИ появилась информация, что Юлия Навальная вылетела из Домодедово во Франкфурт-на-Майне.