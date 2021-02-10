Адвокат Юлии Навальной не подтвердил информацию о ее вылете в ФРГ

Сторона защиты Юлии Навальной не располагает сведениями о том, что она вылетела в Германию, заявила ее адвокат Светлана Давыдова, передает ТАСС.

«У меня нет такой информации», — сказала Давыдова.

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев также сообщил, что не в курсе отъезда супруги его подзащитного за пределы России.

Ранее в СМИ появилась информация, что Юлия Навальная вылетела из Домодедово во Франкфурт-на-Майне.