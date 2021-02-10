Россельхознадзор рассказал, когда появится вакцина от коронавируса для животных

Россельхознадзор планирует объявить о создании вакцины против возбудителя COVID-19 для животных в апреле, рассказала советник руководителя ведомства Юлия Мелано. Ее слова передает РИА «Новости».

Мелано уточнила, что сейчас идет последний этап разработки вакцины, которая предназначена для всех восприимчивых животных.

По словам представителя ведомства, из домашних питомцев менее восприимчивы собаки, более восприимчивы — кошки.

Исследования показали, что все испытуемые животные, которые были вакцинированы, показали 100% случаев выработки антител, отметила Мелано.

Она добавила, что по поводу частоты вакцинации пока рано делать выводы, однако животные, которых вакцинировали в июне 2020 года, до сих пор имеют иммунный ответ.

В январе в России впервые изучили геном коронавируса, полученный от кота.