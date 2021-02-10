Кадыров отменил в Чечне обязательное ношение масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил в регионе обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах», — заявил чеченский лидер, отметив, что еще следует носить маски в связи с тем, что коронавирус особенно опасен для людей из группы риска.

Кроме того, маску должны носить еще несколько дней вакцинированные от коронавируса.

По словам Кадырова, это решение было принято после изучения эпидемиологической ситуации в республике.

«Она складывается благоприятным образом», — написал глава Чечни.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили у более 4 млн жителей России.