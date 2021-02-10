Жителей Москвы пока будут прививать только вакциной «Спутник V»

Жителей Москвы будут прививать только вакциной от коронавируса «Спутник V», применение других препаратов пока не планируется. Об этом заявил директор ГКУ Москвы «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения» Алексей Безымянный.

По его словам, решение об использовании остальных двух российских вакцин остается за департаментом здравоохранения.

Он также напомнил, что вакцина «Спутник V», согласно информации международных организаций, является наиболее эффективной по сравнению с другими препаратами от коронавируса в мире.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.