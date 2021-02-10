Госдума приняла закон о наказании за пропаганду наркотиков в интернете

Госдума приняла закон о наказании до десяти лет тюрьмы за склонение в сети к употреблению наркотиков, передает РИА «Новости».

Авторами инициативы являются члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Они предложили внести изменения в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Так, в часть 2 статьи 230 УК РФ предлагается добавить пункт «д», который устанавливает уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет). За подобное нарушение грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, предлагается ввести повышенную ответственность за склонение к употреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ранее замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что в России никогда не допустят легализации наркотиков внутри страны.