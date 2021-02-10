Суд признал права Екатеринбургской епархии на храм в захваченном монастыре

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Автомобиль правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в... Автомобиль правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в...
Автомобиль правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в...
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Екатеринбургской епархии о признании прав на здание храма в Среднеуральском женском монастыре, настоятелем которого был бывший схимонах Сергий (Николай Романов), арестованный в декабре прошлого года по обвинению в склонении к самоубийству. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее суд не позволил экс-схимонаху участвовать в качестве третьего лица в деле о признании прав на здание храма.

В декабре 2020 года епархия обратилась в арбитражный суд с иском к администрации Среднеуральска о признании права собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.