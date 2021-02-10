Госдума повысила штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Государственная дума в среду, 10 февраля, приняла закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Автором проекта выступил депутат Дмитрий Вяткин из фракции «Единая Россия».

Теперь гражданам за соответствующие правонарушения будет грозить штраф в размере от 2 до 4 тыс. руб., при повторном нарушении — от 10 до 20 тыс., либо арест на 15 дней или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

За передачу денег или иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия теми, кто по закону не может этого делать, предусмотрен штраф для физических лиц в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс., на должностных лиц — от 15 до 30 тыс.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете финансирования массовых акций из-за рубежа.