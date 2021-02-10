Зампредседателя «Яблока» Иваненко раскритиковал Шлосберга за письмо Явлинскому
Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко подверг жесткой критике позицию руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга, ранее опубликовавшего открытое письмо Григорию Явлинскому, передает Псковская Лента Новостей.
«Статья Явлинского никого не ударила – ни Навального, ни людей, - написал в ответе Льву Шлосбергу Сергей Иваненко. - Понятно, что Вас волнуют голоса на выборах, которые уже давно не выборы, а автора статьи «Без путинизма и популизма» в этой ситуации волнуют жизни и здоровье граждан. Для Вас они – избиратели, а для Явлинского – люди! Вот такая разница, Лев Маркович. Именно поэтому Вы и не поняли статьи «Без путинизма и популизма».
По мнению Сергея Иваненко, Лев Шлосберг делает ошибочные выводы о личности и взглядах оппозиционера Алексея Навального.
«Ваше предположение, что если Навальный будет находиться у власти, то мы будем в оппозиции к нему, глубоко ошибочно хотя бы потому, что если он придет к власти, такие как Вы или мы будут уничтожены на корню. Что значит «стилистические расхождения» с Навальным? При чем здесь стиль? Навальный – ницшеанец, националист, собеседник боевиков (Гиркина-Стрелкова и Прилепина). Этого достаточно, чтобы мы держали от Навального максимальную дистанцию, будь у него хоть сто миллионов сторонников», — отметил Иваненко.