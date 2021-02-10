Следователи начали проверку после смерти пациента с шариковой ручкой в голове

Следственный комитет России начал проверку после смерти мужчины, которого госпитализировали из СИЗО Новочеркасска в Ростовской области с ручкой в голове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СУСК России по региону.

Согласно информации областного ГУФСИН, 5 февраля 37-летний мужчина получил травму на территории исправительной колонии, где он содержался. Обвиняемый заявил, что травмировал он себя сам, в состоянии нервного срыва.

Впоследствии его экстренно госпитализировали с шариковой ручкой в голове. Ручка повредила ему глаз и вошла в мозг на весь диаметр полости черепа, при этом она прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Врачи прооперировали пострадавшего, после чего он был переведен в реанимацию. Во вторник, 9 февраля, стало известно, что пациент скончался.