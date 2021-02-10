Врач Мясников предупредил о смертельной опасности боли в горле

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал случай, когда боль в горле, которая является одним из симптомов фарингита и ангины, может представлять смертельную опасность. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

Как рассказал доктор, это возможно при поражении органов дыхательной системы гемофильной палочкой. «Главное не задохнуться, а бывает и так. Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки», — сказал Мясников.

Специалист указал, что она вызывает воспаление надгортанника, и часто бывает у детей, что они задыхаются. «Почему? Надгортанник раздувается, становится отечным, и задыхается человек», — пояснил Мясников.

Он отметил, что можно не заметить, как воспаленный надгортанник перекрывает вход в горло. Это случается из-за того, что он находится за языком. Затем у человека начинается сиплый голос, а также начинает течь слюна. Медик предупредил, что такие симптомы очень опасные, «это может привести к смерти».

Ранее Мясников рассказал об опасности использования сосудосуживающих капель.