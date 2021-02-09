Главу RT DE вызвали в полицию Берлина

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Руководитель RT DE Динара Токтосунова вызвана в полицию Берлина. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По данным RT, Токтосунова проходит как свидетель по делу об убийстве по запросу Украины.

Других подробностей не сообщается.