В Иране признали «Спутник V» одной из самых эффективных вакцин от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» является одной из самых эффективных в мире, заявил официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 в стране Алиреза Раиси. Его слова приводит РИА «Новости».

«Смело могу сказать – входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности», – отметил Раиси.

Ранее стало известно, что Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.