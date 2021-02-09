В Верховном суде рекомендуют судьям не писать в соцсетях о политике

Судьям следует избегать политических оценок и высказываний о незавершенных судебных разбирательствах в социальных сетях, заявил заместитель председателя Верховного суда России, председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Профессиональную этику нужно соблюдать и в нерабочее время, напомнил Рудаков. По его словам, судьям нужно учитывать, как их действия влияют на авторитет судебной власти и доверие населения к правосудию.

«Следует рекомендовать, что судья в соцсетях не может комментировать незавершенный судебный процесс, давать юридические консультации и должен избегать политических оценок», – отметил зампред Верховного суда.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил работу российских и зарубежных судов во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что судебной системе России удалось не перейти в режим торможения.