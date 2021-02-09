Россияне смогут участвовать в заседаниях суда дистанционно

В России разрешат участвовать в судебных заседаниях дистанционно, сообщил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Лебедева, при участии Верховного суда были подготовлены законодательные изменения.

В частности, предлагается разрешить применение в судах веб-конференций. Таким образом, россияне смогут участвовать в заседаниях дистанционно с помощью компьютера или смартфона.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил работу российских и зарубежных судов во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что судебной системе России удалось не перейти в режим торможения.