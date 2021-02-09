Монголия зарегистрировала «Спутник V»

Монголия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщается на официальном сайте препарата.

Вакцина была одобрена в рамках процедуры разрешения на экстренное использование без дополнительных клинических испытаний в стране, указано в релизе.

«Партнеры в Монголии приняли решение разрешить вакцину после тщательного анализа данных клинических испытаний «Спутника V», показавших его высокую эффективность и безопасность», – заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА).