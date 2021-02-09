Испытания комбинации «Спутник V» и AstraZeneca стартуют в Азербайджане

Азербайджан выдал разрешение на проведение исследования комбинации вакцин от коронавируса — российской «Спутник V» и британской AstraZeneca. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что клинические испытания новой вакцины начнутся на территории республики до конца февраля.

21 декабря НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Р-Фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.