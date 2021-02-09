Испытания комбинации «Спутник V» и AstraZeneca стартуют в Азербайджане
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Азербайджан выдал разрешение на проведение исследования комбинации вакцин от коронавируса — российской «Спутник V» и британской AstraZeneca. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Отмечается, что клинические испытания новой вакцины начнутся на территории республики до конца февраля.
21 декабря НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Р-Фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
close