Два сотрудника Северо-Кавказской таможни задержаны за покушение на взятку в 10 млн руб.
Бернст Ю.
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Двое сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления задержаны за попытку получения взятки в размере 10 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.
Она рассказала, что было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями таможни, старшего дознавателя по особо важным делам таможни, а также их посредника.
В зависимости от роли каждого их подозревают по статьям «Покушение на получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».
Осенью суд арестовал замначальника таможни Москвы по обвинению в получении взятки в 500 тыс. руб.
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