Количество браков в России в 2020 году уменьшилось на 18,5%

Число заключенных браков в России в 2020 году снизилось на 18,5% по сравнению с 2019 годом, сообщается на сайте Росстата.

В 2019 году было заключено около 950,1 тыс., в 2020 году — почти 770,8 тыс.

Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва — почти 66, 5 тыс.

Число разводов в 2020 году составило 564 тыс., что меньше на 9,1% — на 57 тыс. случаев — чем годом ранее.

Последняя перепись населения в РФ выявила «замужних» больше, чем «женатых».