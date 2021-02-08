Мосгорсуд сократил до 15 суток срок ареста главреда «Медиазоны» Смирнова

Московский городской суд сократил срок ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Административный арест сокращен с 25 до 15 суток.

Главред «Медиазоны» Смирнов был задержан 30 января в Москве и отпущен из полиции в тот же день под обязательство явиться в суд.

3 февраля суд вынес решение об аресте на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.