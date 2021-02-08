Суд оставил под стражей бывшего схимонаха Сергия

Московский городской суд в понедельник отклонил жалобу защиты бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов) и признал законным его арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

«Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты на избрание Романову меры пресечения в виде содержания под стражей и отказал в ее удовлетворении», — сказал собеседник.

Ранее адвокат заявил, что монахини отказываются давать показания по делу экс-схимонаха Сергия.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.