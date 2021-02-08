Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, передает РИА «Новости».

По ее словам, за прошедшую неделю темп прироста новых случаев заражения снизился с 0,52% до 0,45%.

Все российские регионы находятся в зоне заболеваемости ниже единицы, отметила Голикова.

Наименьший показатель заболеваемости зафиксирован в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

Голикова уточнила, что при этом показатель по стране сильно дифференцирован. Так, в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге он выше среднего по стране в два раза.

Ранее Голикова сообщила, что смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла на 17,9%.