По ошибке приговоренный к 18 годам поляк получит компенсацию в $3,5 млн

Гражданин Польши Томаш Коменда, которого в 2000-м году по ошибке приговорили к 18 годам лишения свободы, получит от властей компенсацию в $3,5 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Окружного суда в городе Ополе.

Суд постановил, что Коменда получит 12 млн злотых ($3,2 млн) в качестве возмещения ущерба и 811 тысяч злотых компенсации (почти $0,3 млн). При решении правоохранители руководствовались 42 аналогичными делами.

Решение суда не может быть оспорено.

Коменда был обвинен в изнасиловании и убийстве 15-летней девушки, которое было совершено в 1999 году. Уликой против него стал волос, найденный на одежде жертвы.

Ранее в США освободили мужчину, который провел в тюрьме 44 года по ошибке.