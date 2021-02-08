В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

Судебные слушания по делу о крушении самолета MH17 на востоке Украины в 2014 году перенесены на 15 апреля. Об этом сообщил судья Хендрик Стинхейс, пишет РИА «Новости».

«Суд приостанавливает рассмотрение дела обвиняемого Пулатова до 15 апреля 2021 (года) в 10:00. До этой же даты откладывается рассмотрение дел обвиняемых Дубинского, Харченко, Гиркина», — сказал судья на заседании, которое возобновилось в судебном комплексе Схипхол в понедельник, 8 февраля.

Стинхейс не объяснил свое решение.

Ранее Нидерланды отказались расследовать причастность Украины к крушению MH17.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.