Оскорбление ветеранов ВОВ назвали уделом безнравственных людей, которым нет прощения

Марина Иванова, председатель Московской городской организации профсоюза образования, прокомментировала ситуацию с появлением в Сети ролика, на котором 14-летний сторонник Алексея Навального унижает своего 90-летнего деда.

«Как часто в последнее время мы слышим слова разоблачений и жестких обвинений. И даже на какое-то время оказываемся под их воздействием. Но вскоре приходит осознание происходящего. Вспоминаешь о деде, погибшем в бою под Будапештом, когда победа была уже на пороге, об отце, честно прослужившем в нашей армии много лет, обо всех, кто сражался за мир на нашей земле и трудился на наше благо во время Великой Отечественной.

Многих из них уже нет. Осталась только память и наша благодарность им. Но есть еще ветераны, которые живут рядом с нами, кому мы можем сказать слова благодарности и отдать им дань уважения от поколений, не знавших войны, голода и потерь. И только иваны, родства не помнящие, циничные и безнравственные, позволяют себе оскорблять этих великих людей. Им нет прощенья и уж воистину им не грозит благодарная память поколений.

Никто и не вспомнит их словесный «салат», не принесет на их могилу цветы. И сегодня мы тоже не хотим их знать, сочувствовать и поддерживать. Пусть проходят мимо и подальше от нас», — отметила Иванова.

Ранее сообщалось, как подростки поспорили с пенсионером насчет несогласованных акций в Москве. 90-летний мужчина назвал молодежь, симпатизирующую Алексею Навальному, оболтусами и дураками. За это 14-летний внук несколько раз плюнул деду на спину, а затем помочился на него, сообщает телекомпания НТВ.