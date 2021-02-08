Американка выжила, проведя 5 дней в засыпанной снегом машине

В американском штате Нью-Джерси 77-летняя женщина провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле, сообщает телеканал Fox 5.

Инцидент произошел в городе Ньюарк. Из машины ей помогли выбраться пожарные, медицинская помощь ей не потребовалась.

Отмечается, что у американки нет дома, поэтому она живет в минивэне.

По словам самой женщины, когда ее автомобиль откопают, она поедет к риелтору и снимет жилье.

На прошлой неделе на восточное побережье США обрушилась снежная буря, парализовав жизнь крупных городов. Кадры из заснеженных городов США — в фоторепортаже «Газеты.Ru».