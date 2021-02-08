Полиция Сербии заявила о предотвращении покушения на президента Вучича

На президента Сербии Александра Вучича готовилось покушение 27 января текущего года в день открытия памятника Стефану Немане, основателю сербского государства. Об этом заявил начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич в эфире канала Pink.

По его словам, в этот день в Белграде находились более 850 спецназовцев, готовые обеспечить защиту Вучича в связи с информацией разведки о том, что на него попытаются совершить покушение.

При этом ранее сообщалось, что 4 февраля сотрудники правоохранительных органов страны задержали 17 членов организованной преступной группы (ОПГ) в ходе спецоперации в сербской столице.

Ранее глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента.