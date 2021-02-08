Суд заочно арестовал спонсора ФБК* Хоменко

Басманный суд Москвы заочно арестовал спонсора »Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов)» Александра Хоменко, сообщает РИА «Новости».

Согласно решению суда, Хоменко арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве более чем на 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что СК завел в отношении Хоменко уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).