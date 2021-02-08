Зеленский заявил об отсутствии подтвержденной эффективности «Спутника V»
Катерина Медведева
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закупка российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не планируется, передает «Интерфакс».
«Никакого подтверждения эффективности российской вакцины «Спутник V» не существует», — сказал Зеленский.
Кроме того, он напомнил о необходимости дать возможность вакцинироваться всем гражданам, отметив, что у людей существует проблема доверия к прививкам.
«Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верит», — заявил глава государства. При этом он добавил, что сам готов вакцинироваться вмести с военными как верховный главнокомандующий.
Ранее Зеленский признался, что Украине приходится «стоять с протянутой рукой» в вопросе вакцинации от коронавируса.
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