В Москве мужчина случайно выстрелил в двухлетнего сына из ружья

В центре Москвы мужчина случайно выстрелил в двухлетнего ребенка из пневматического ружья, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские узнали о произошедшем, получив телефонограмму из Морозовской детской городской клинической больницы днем 7 февраля. В ней сообщалось, что к ним доставлен двухлетний мальчик с диагнозом «точечная рана голеностопного сустава с инородным телом».

«В ходе проверки сообщения выяснилось, что в ребенка в салоне Range Rover из пневматической винтовки выстрелил его отец», — уточнил собеседник агентства.

Мать мальчика заявила, что выстрел произошел непроизвольно. По факту произошедшего организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Ранее в Москве начальник выстрелил в подчиненного за отказ работать сверх нормы.