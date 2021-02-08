Пропавшую в Петербурге школьницу нашли в квартире 37-летнего мужчины

Школьница 13 лет, ранее пропавшая в Санкт-Петербурге, была обнаружена в квартире у 37-летнего мужчины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину подозревают в совершении в отношении этой и еще одной девочки развратных действий.

В отношении жителя Петербурга возбуждено уголовное дело, его задержали.

Ранее в Ростовской области нашли убитой многодетную мать, которая пропала в новогоднюю ночь.