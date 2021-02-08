RT: в России предложили убрать крепкий алкоголь из продуктовых магазинов
Валерия Исполатова
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Член Общественной палаты (ОП) Султан Хамзаев направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением убрать крепкий алкоголь из продуктовых магазинов. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст письма.
Как считает Хамзаев, представленный в продуктовых магазинах алкоголь служит рекламой для взрослых и детей, которые пришли в супермаркет для приобретения продуктов питания.
В письме он предлагает убрать все спиртные напитки, крепость которых превышает 15% из продуктовых в специализированные магазины алкогольной продукции.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что алкоголь «вносит 75% вклада» в смертность среди мужчин.
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