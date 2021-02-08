Из-за вспышки птичьего гриппа на востоке Японии уничтожат еще около 250 тыс. кур
Ника Пикекатлет
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На птицефермах на востоке Японии уничтожат еще около 250 тыс. птиц из-за вспышки гриппа. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Соответствующее решение приняли власти префектуры Тиба.
Новый очаг птичьего гриппа, который обнаружили в городе Соса, был зафиксирован в восьмой раз на территории префектуры за почти 1,5 года.
Кроме того, власти ввели запрет на вывоз кур и яиц за территорию птицефабрики в радиусе 10 км. Также запрещено их перемещение на расстояние более 3 км.
Ранее генсекретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что вспышка птичьего гриппа в стране стала самой масштабной.
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