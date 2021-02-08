Из-за вспышки птичьего гриппа на востоке Японии уничтожат еще около 250 тыс. кур

На птицефермах на востоке Японии уничтожат еще около 250 тыс. птиц из-за вспышки гриппа. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Соответствующее решение приняли власти префектуры Тиба.

Новый очаг птичьего гриппа, который обнаружили в городе Соса, был зафиксирован в восьмой раз на территории префектуры за почти 1,5 года.

Кроме того, власти ввели запрет на вывоз кур и яиц за территорию птицефабрики в радиусе 10 км. Также запрещено их перемещение на расстояние более 3 км.

Ранее генсекретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что вспышка птичьего гриппа в стране стала самой масштабной.