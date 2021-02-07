КГБ Белоруссии предотвратил теракты в стране
Антон Демидов
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Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек деятельность группировки, планировавшей теракты на территории республики, передает телеканал ОНТ.
Как сообщил ведущий программы «Контуры», ведомство пресекло действия целой группировки, «которая планировала взрывать и убивать», а для этого привезла в страну «оружие и взрывчатку с Украины».
Он рассказал, что в разных городах Белоруссии была «разветвленная сеть людей», у каждого из которых имелась «своя роль, свои задачи – следить, укрывать, стрелять и взрывать. По словам журналиста, был задержан и руководитель данной группы.
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